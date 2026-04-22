Mulher sofre queda nas escadas do Anadia
Uma mulher de 79 anos ficou ferida, esta manhã, após sofrer uma queda nas escadas rolantes do centro comercial Anadia, no Funchal.
Queixosa de dores nos pulsos e com uma ferida na cabeça, a vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Após imobilização no local, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
