JSD foi ver resultado da recuperação da Confeitaria Felisberta

A JSD Funchal destacou este sábado a importância da valorização do património cultural durante uma visita à Confeitaria Felisberta e ao Museu do Bolo de Mel, na freguesia de São Pedro.

A iniciativa, promovida pela estrutura de São Pedro da JSD, teve como principal objectivo sensibilizar para a relevância das tradições locais e do património histórico da freguesia. Em nota de imprensa, a organização sublinha que a visita permitiu aos participantes conhecer melhor o papel da confeitaria na preservação da identidade cultural local. “Os costumes e as tradições locais são pilares fundamentais da nossa identidade colectiva que devem ser preservados e valorizados”, refere a JSD, destacando o contributo daquele espaço histórico para a memória da comunidade.

Durante a iniciativa, os jovens tiveram contacto directo com a história da Confeitaria Felisberta, considerada um dos símbolos tradicionais da freguesia, bem como com o património associado ao bolo de mel, uma das especialidades mais emblemáticas da Região. A visita serviu também para a JSD assinalar a requalificação do edifício onde funciona a confeitaria, obra que, segundo os jovens social-democratas, apenas avançou após a mudança de executivo municipal. A estrutura critica os anteriores responsáveis autárquicos, liderados pelo Partido Socialista, apontando que durante anos foram feitas promessas que não chegaram a ser concretizadas. “Durante os oito anos de gestão do Partido Socialista na Câmara Municipal do Funchal muito foi prometido e anunciado quanto à Confeitaria Felisberta, mas nada avançou. Foi o PSD que, a partir de 2021, executou, concretizou e recuperou este magnífico edifício”, afirmam.

A JSD Funchal defende, por isso, a continuidade das políticas de valorização do património cultural no concelho, considerando essencial manter o investimento na preservação das raízes históricas da cidade e no reforço da identidade local.