Ao volante do Audi Q2 na versão Advanced

Sensores de estacionamento, câmara auxiliar de marcha atrás, sensores de luz e de chuva. Estes são apenas alguns dos muitos extras de fábrica que este Audi Q2 Advanced, disponível no Megamotor, tem para oferecer.

Trata-se de um SUV compacto, ideal para a cidade, que se destaca pelo excelente espaço interior e por uma boa relação entre potência e consumo. Vem equipado com um motor turbo de 1.5 litros a gasolina, com 150 cavalos de potência e caixa manual de seis velocidades.

Este veículo pode ser adquirido por 23 500 euros (pronto pagamento), com garantia de 18 meses por mútuo acordo. Existe ainda a possibilidade de financiamento desde 315,18 euros/mês, sem entrada inicial. Além disso, se tiver uma viatura para troca, a retoma é possível, mesmo que ainda possua dívida.*

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

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*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.