Madeirense Leonardo Chícharo participou na 31.ª Volta ao concelho de Loulé

O madeirense Leonardo Chícharo foi um dos participantes na 31.ª Volta ao Concelho de Loulé, que se realizou entre os dias 2 e 4 de Abril, alcançando o 69.º lugar na geral. O pelotão foi composto por 130 ciclistas, num total de 4 etapas, e mais de 260kms totais de corrida.

Segundo explica nota da Associação de Ciclismo da Madeira, na etapa inaugural, que ligou Alte a Loulé, com a extensão de 77.6kms, Chícharo foi o 93º a cortar a meta. Já no segundo dia, o contrarrelógio valeu-lhe um um 94º lugar. À tarde, uma etapa de alta montanha ligou Almancil ao alto do Malhão, com Leonardo Chícharo conseguir aguentar melhor o andamento do pelotão principal até aos quilómetros finais da etapa, e terminou em 70.º lugar.

"O 3º e último dia da corrida tinha a etapa mais longa, 105.2kms, e como se não bastasse bastante acidentada em termos de terreno, deixando marcas na classificação geral e a emoção até ao último metro", aponta. O madeirense teve nesta etapa a sua melhor classificação, fechando o dia em 57.º lugar, o que também lhe permitiu subir a 69.º classificado da geral, a 36m38s de Rodrigo Jesus (Academia Efapel de Ciclismo), o actual Campeão Nacional de contrarrelógio que teve na consistência a sua maior arma para levar de vencida a geral desta corrida.

Leonardo Chícharo está está no seu primeiro ano na categoria de Juniores (Sub-19) e "ainda sem muito ritmo competitivo demostrou-se muito mais capaz de aguentar os ritmos do frenético pelotão de juniores".