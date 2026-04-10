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Viatura causa danos materiais no Garajau

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Foto DR

Uma viatura encontra-se imobilizada desde a noite de ontem, quinta-feira, nas imediações do Atlas Pneu, no Garajau, situação que tem chamado a atenção de quem passa pelo local.

Segundo testemunhas, o veículo terá alegadamente sofrido um despiste, acabando por embater numa protecção metálica, onde ficou imobilizado.

A situação mantém-se inalterada, sem que, até ao momento, tenha sido removido. As circunstâncias da ocorrência não são ainda totalmente conhecidas, desconhecendo-se também se houve feridos na sequência do sucedido.

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