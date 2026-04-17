PSP regista 65 acidentes numa semana e mais de duas dezenas de detenções

O Comando Regional da PSP da Madeira registou 65 acidentes rodoviários na Região Autónoma, entre os dias 10 e 16 de Abril, dos quais resultaram 21 feridos ligeiros e um ferido grave, sem vítimas mortais.

De acordo com o balanço oficial divulgado esta manhã, o concelho do Funchal voltou a concentrar o maior número de ocorrências, com 18 acidentes, seguido de Santa Cruz, com 16, e Câmara de Lobos, com oito. Seguem-se Ribeira Brava (5), Ponta do Sol (4), Santana, Calheta e São Vicente com três acidentes registados, Machico e Porto com dois, respectivamente, e Porto Moniz com apenas um registo.

No que diz respeito à tipologia, as colisões foram, uma vez mais, predominantes, representando 52 dos acidentes registados. Houve ainda dois atropelamentos e 11 despistes.

Relativamente à actividade policial, a PSP realizou várias operações de fiscalização rodoviária que culminaram na detenção de 22 pessoas. A maioria das detenções esteve relacionada com a condução sob efeito de álcool, com 14 casos registados. Foram ainda detidos quatro condutores por falta de habilitação legal, bem como outros casos associados à combinação de infracções, incluindo condução sob efeito de álcool com carta apreendida ou sem habilitação, e situações de desobediência, nomeadamente por recusa em realizar testes de deteção de substâncias psicotrópicas.