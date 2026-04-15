Brigada Trânsito da GNR vai ser reativada quase 20 anos depois

A Brigada de Trânsito da GNR, extinta em 2007, vai ser reativada como uma das medidas para diminuir a sinistralidade rodoviária, anunciou hoje o ministro da Administração Interna.

Outra das medidas anunciadas por Luís Neves passa por um "novo Código da Estrada" e mais fiscalização, passando as operações 'stop' das forças de segurança de deixar de ser anunciadas.

"Connosco não haverá mais qualquer operação stop que seja avisada previamente", precisou o ministro, frisando que a fiscalização tem de ser "ainda mais visível, mais eficaz, inabalável e intransigente".

O governante anunciou também que haverá mais radares de controlo de velocidade, serão alargados os critérios de cassação das cartas de condução e a condução sob o efeito de álcool terá "uma punição agravada".

Luís Neves garantiu que vai lutar contra as prescrições dos processos de contraordenação rodoviária, anunciado que vai aumentar o prazo de prescrição para um "limite inédito", o máximo permitido por lei.

Sobre a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, o ministro reconheceu que está atrasada e indicou que já se encontra em processo legislativo, devendo ser aprovada em breve.