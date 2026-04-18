Ataque em Kiev que fez seis mortos investigado como terrorismo

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) classificou hoje como ato terrorista um ataque armado que provocou seis mortos e 15 feridos em Kiev, perpetrado por um homem que acabou morto pelas forças policiais.

Em comunicado, o SBU indicou que o ataque ocorreu no distrito de Holosiv e envolveu disparos contra civis, bem como a tomada de reféns num supermercado.

Segundo as autoridades, o suspeito, nascido em 1968, utilizou uma arma de fogo registada para disparar sobre peões na rua e, posteriormente, dentro de um estabelecimento comercial.

O incidente começou após o homem ter incendiado um apartamento, seguindo-se uma série de disparos que atingiram várias pessoas ao longo do percurso.

De acordo com o ministro do Interior, Ihor Klymenko, o atirador alvejou cidadãos na via pública antes de fazer reféns no interior do supermercado, onde viria a matar pelo menos uma pessoa.

Uma sexta vítima acabou por morrer posteriormente devido aos ferimentos, segundo o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko.

Sete feridos permanecem hospitalizados, alguns em estado grave.

O suspeito não apresentou exigências durante cerca de 40 minutos de negociações com a polícia e foi abatido após disparar contra um refém, segundo as autoridades.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o agressor nasceu na Rússia, embora a nacionalidade não tenha sido oficialmente confirmada.

O SBU, a Polícia Nacional e o Ministério Público prosseguem a investigação para apurar todas as circunstâncias do ataque, incluindo a motivação do suspeito.