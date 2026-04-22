Rafaela Fernandes destaca o aumento dos preços pagos pela cana-de-açúcar

Além de fixar um preço mínimo a pagar aos produtores, o Governo Regional, lembrou Rafaela Fernandes, realiza iniciativas de promoção dos produtos derivados da cana-de-açúcar e tem garantido um aumento significativo do preço mínimo por tonelada.

Numa intervenção sobre o projecto de resolução do JPP, a deputada do PSD referiu a evolução do preço por tonelada: 220 euros (2020 e 2021), 300 euros (2022), 360 euros (2023), 500 euros (2024), 600 euros (2025) e 620 euros (2026).