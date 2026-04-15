CH quer mecanismo automático para enfrentar o aumento dos preços dos combustíveis

O CH apresenta um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional a criação de um mecanismo automático de resposta aos aumentos preços dos combustíeveis.

Miguel Castro defende um mecanismo que não dependa da vontade do Governo para estabilizar os preços mas que seja, automaticamente, aplicado.

O líder do CH considera necessário que os poderes autonómicos sejam aproveitados para ajudar os madeirenses. O mecanismo proposto implicaria medidas fiscais imediatas para compensar aumentos significativos dos preços dos combustíveis.