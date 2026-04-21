Bloqueio de portos e ataque a navio constituem violações do cessar-fogo

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano afirmou hoje que o bloqueio dos portos iranianos e o ataque a um navio comercial por parte dos Estados Unidos constituem violações do cessar-fogo, a poucas horas do fim do mesmo.

"Bloquear os portos iranianos é um ato de guerra e, por conseguinte, uma violação do cessar-fogo. Atacar um navio comercial e fazer a sua tripulação refém constitui uma violação ainda mais grave", escreveu Abbas Araghchi na rede social X, referindo-se ao bloqueio naval norte-americano e à captura de um navio iraniano no domingo.

"O Irão sabe como contornar as restrições, como defender os seus interesses e como resistir à intimidação", acrescentou o ministro iraniano.

Os Estados Unidos aplicaram um bloqueio naval aos portos e navios iranianos, que mantiveram mesmo após o Irão ter autorizado na sexta-feira a passagem de navios pelo estreito de Ormuz.

O Irão voltou horas depois a bloquear o estreito, pelo facto de Washington manter o seu bloqueio naval.

A comunicação do ministro iraniano chega num momento em que Teerão ainda não confirmou se enviará uma delegação para o Paquistão para uma nova ronda negocial com os Estados Unidos e a poucas horas de a data limite do cessar-fogo de duas semanas acordado em 08 de abril ser atingida.

O Presidente norte-americano, Donald Trump considerou, de acordo com a agência de notícias Bloomberg, ser "muito improvável" um prolongamento do cessar-fogo, com a duração de duas semanas e a expirar "na noite de quarta-feira, hora dos Estados Unidos".

Embora o Presidente republicano tenha afirmado que o cessar-fogo terminaria na quarta-feira à noite de Washington, o Paquistão, país mediador, afirmou que a trégua termina às 00:50 de quarta-feira, hora de Lisboa.

Por sua vez, a televisão estatal iraniana anunciou que a trégua terminaria às 01:00 de quarta-feira, hora de Lisboa.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, afirmou à televisão estatal iraniana que "ainda não foi tomada nenhuma decisão definitiva" sobre a participação nas negociações de cessar-fogo devido a "ações inaceitáveis por parte da parte americana".

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, ainda estava hoje em Washington, aumentando o clima de incerteza sobre a realização de uma segunda ronda de negociações com o Irão.

Fontes do Governo norte-americano disseram a vários órgãos de comunicação social como o The New York Times e a CNN que Vance ainda estava em Washington para participar em reuniões na Casa Branca.

"Estão a decorrer reuniões adicionais na Casa Branca, nas quais o vice-presidente irá participar", indicou um alto responsável da administração norte-americana, citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP).