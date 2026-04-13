PSP alerta para funcionalidade no telemóvel que pode salvar vidas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou, através das redes sociais, para a importância de configurar os telemóveis para situações de emergência, sublinhando que estes dispositivos podem, em caso de acidente grave ou queda, pedir ajuda automaticamente.

Segundo a informação divulgada, alguns equipamentos estão preparados para detectar impactos violentos e, caso o utilizador não responda, emitem um alerta e contactam automaticamente o 112, podendo ainda partilhar a localização com os serviços de emergência e com contactos previamente definidos.

A PSP recomenda que os utilizadores verifiquem se esta funcionalidade está activa nos seus dispositivos, nomeadamente através das definições de 'SOS Emergência' nos iPhone e Apple Watch, ou na área de 'Segurança e Emergência' em equipamentos Android. Para dispositivos que não disponham desta opção, existem aplicações alternativas ou a possibilidade de configurar manualmente o pedido de ajuda.

A autoridade aconselha ainda a definição de contactos de emergência e o preenchimento da ficha médica no telemóvel, informações que podem ser cruciais em caso de socorro.

A PSP deixa, contudo, um aviso. Este sistema não deve ser testado, uma vez que está preparado para ser activado apenas em situações reais de elevado impacto.