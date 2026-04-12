Paquistão dá por concluídas negociações de paz e pede respeito pelo cessar-fogo

O Paquistão encerrou este domingo as conversações de paz que mediou entre os Estados Unidos e o Irão e apelou às partes em conflito para que respeitem o compromisso assumido relativamente ao cessar-fogo alcançado quarta-feira.

"Esperamos que ambas as partes mantenham um espírito positivo para alcançar uma paz duradoura e prosperidade para toda a região e além dela. É imperativo que as partes continuem a cumprir o compromisso com o cessar-fogo", afirmou o ministro paquistanês dos Negócios Estrangeiros, Ishaq Dar, num comunicado.

As conversações de paz, o primeiro contacto direto ao mais alto nível entre os Estados Unidos e o Irão em 47 anos, terminaram ao amanhecer desta manhã, após 21 horas de diálogo, sem a conclusão de um acordo, segundo afirmou o vice-presidente norte-americano, JD Vance, numa conferência de imprensa na capital paquistanesa, antes de partir de regresso a Washington.

O chefe da diplomacia paquistanesa não fez referência ao conteúdo das negociações, mas destacou o papel de Islamad como mediador fundamental.

"Juntamente com o Chefe das Forças Armadas e Chefe do Estado-Maior do Exército, Syed Asim Munir, contribui para a mediação em várias rondas de negociações intensas e construtivas entre ambas as partes, que se prolongaram durante as últimas 24 horas e concluíram-se esta manhã", indicou o chefe da diplomacia, que expressou a gratidão a ambas as partes por "reconhecerem os esforços do Paquistão para contribuir para o cessar-fogo e o seu papel de mediador".

"O Paquistão desempenhou e continuará a desempenhar um papel fundamental para facilitar o diálogo e a interação entre o Irão e os Estados Unidos no futuro", afirmou, sem acrescentar detalhes sobre se haverá uma segunda fase das conversações.

A delegação norte-americana deixou Islamabad com a "melhor oferta final", "muito simples", ao Irão, que Vance designou como um "método de entendimento".

Segundo Vance --- que não quis entrar em pormenores sobre as negociações ---, o principal obstáculo em 21 horas de negociações foi o facto de o Irão não ter assumido um "compromisso fundamental" de não procurar obter a arma nuclear "a longo prazo".

"A verdade é que precisamos de ver um compromisso afirmativo de que não irão procurar obter uma arma nuclear, nem irão procurar as ferramentas que lhes permitiriam alcançar rapidamente uma arma nuclear", disse Vance aos jornalistas, numa breve conferência de imprensa em Islamad.

"Esse é o objetivo central do Presidente dos Estados Unidos. E é isso que tentámos alcançar através destas negociações", acrescentou.

"E partimos daqui, e partimos daqui com uma proposta muito simples, um método de entendimento, que é a nossa oferta final e melhor. Veremos se os iranianos a aceitam", anunciou.

O porta-voz do ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros afirmou à televisão iraniana que "ninguém estava à espera" que os Estados Unidos e o Irão chegassem a um acordo logo na primeira ronda de negociações, dando a entender que as negociações prosseguirão.

"Era evidente desde o início que não devíamos esperar chegar a um acordo numa única sessão [de negociações]. Ninguém estava à espera disso", declarou Esmaeil Baqaei em declarações à televisão estatal iraniana, após o anúncio do fracasso das discussões em Islamabad para pôr fim à guerra no Médio Oriente.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano afirmou estar "certo de que os contactos com o Paquistão, bem como com os outros amigos na região, irão prosseguir".

Antes destas declarações, a televisão estatal iraniana (IRIB, Islamic Republic of Iran Broadcasting) fez saber que "exigências irracionais" dos Estados Unidos levaram ao fracasso das negociações em Islamabad entre iranianos e americanos para pôr fim à guerra no Médio Oriente.

"A delegação iraniana negociou incansavelmente e de forma intensiva durante 21 horas para defender os interesses nacionais do povo iraniano. Apesar de várias iniciativas da parte [iraniana], as exigências irrazoáveis da parte americana impediram que as negociações avançassem. As negociações chegaram, portanto, ao fim", anunciou a IRIB na rede de mensagens Telegram.