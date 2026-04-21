Ratos atacam e põem em risco ninhos da Freira-da-Madeira

Os ratos estão a atacar os ninhos da freira-da-madeira, colocando em risco a sobrevivência desta espécie no Maciço Montanhoso Oriental.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa que confirmou, através de imagens captadas por câmaras de vigilância, que os ratos representam uma das principais ameaças à freira-da-madeira.

De acordo com a entidade, no Maciço Montanhoso Oriental estes roedores procuram "qualquer fonte de alimento disponível", e não ignoram a presença desta ave marinha endémica nos patamares de vegetação onde constrói os seus ninhos. "Os ratos conseguem predar tanto os ovos como os juvenis (crias)".

"Apesar dos esforços para impedir que estes predadores ocupem as zonas de nidificação da freira, as armadilhas colocadas numa zona tampão, nem sempre são eficazes e a abundância de ratos é uma ameaça grave para uma população tão pequena como a da freira-da-madeira", sublinha o IFCN.