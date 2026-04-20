Sismo de magnitude 7,7 no Japão não afetou centrais nucleares

A Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) declarou hoje que o sismo de magnitude 7,7 na escala de Richter registado na costa oriental do Japão não afetou as instalações nucleares do país asiático.

Nas redes sociais, a AIEA indicou que foi notificada pelas autoridades japonesas de que, até agora, "não ocorreu qualquer anomalia" nas instalações nucleares situadas nas regiões afetadas pelo sismo e pelo posterior alerta de tsunami, já retirado.

A Agência Meteorológica do Japão precisou que o sismo ocorreu pelas 16:53 locais (08:53 de Lisboa) na costa de Sanriku, com o epicentro a cerca de dez quilómetros de profundidade.

A agência japonesa, que já retirou o alerta de tsunami nos distritos de Hokkaido, Aomori e Iwate, emitiu, contudo, um alerta para um potencial 'megaterramoto' que poderá ocorrer como parte das réplicas do sismo.

Pouco antes, responsáveis citados pela estação televisiva japonesa NHK tinham também apontado um aumento da probabilidade de um terramoto potencialmente devastador.