PPM defende redução do IMI para fazer face ao aumento do custo de vida

O PPM Madeira manifestou esta sexta-feira, 10 de Abril, preocupação com o aumento sucessivo dos preços dos combustíveis e o consequente impacto no custo de vida.

Em nota emitida, a estrutura regional do partido considera que as medidas adoptadas até ao momento pelo Governo são insuficientes para aliviar a pressão sobre os consumidores, argumentando que se concentram sobretudo em apoios dirigidos às empresas e na redução da carga fiscal sobre grandes grupos económicos, sem efeitos significativos no rendimento disponível das famílias.

Neste contexto, o PPM Madeira defende a implementação de uma medida ao nível das autarquias, nomeadamente a redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). De acordo com a proposta, a descida fiscal permitiria aumentar o poder de compra dos cidadãos e contribuir para a mitigação do aumento das despesas das famílias.