DIÁRIO destacava eleição de Bento XVI há 21 anos

A 20 de Abril de 2005, o DIÁRIO dava destaque à eleição de um novo líder da Igreja Católica. O cardeal alemão Joseph Ratzinger era então escolhido para suceder a João Paulo II, assumindo o nome de Bento XVI.

Na altura, o matutino sublinhava o perfil conservador do novo Papa, destacando-o como um teólogo firme na defesa do dogma, mas também como uma figura de continuidade dentro da estrutura da Igreja. A sua idade, 78 anos, era vista como sinal de um pontificado de transição, após o longo período liderado por João Paulo II.

A notícia reflectia ainda as diferentes reacções à eleição, tanto a nível internacional como na Região Autónoma da Madeira, onde a escolha gerou expectativa, mas também alguma surpresa entre sectores do clero.

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