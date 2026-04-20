Ex-militar Shamar Elkins matou 8 crianças nos EUA, 7 dos quais seus filhos

A polícia identificou o veterano do exército Shamar Elkins como o atirador que matou hoje oito crianças no Louisiana, EUA, incluindo sete dos seus próprios filhos, e baleou outras duas pessoas num ataque de violência doméstica.

O massacre, que decorreu em duas habitações diferentes, chocou o bairro de Shreveport, num dos tiroteios em massa mais mortíferos do país em mais de dois anos.

O agressor, que foi morto a tiro pela polícia depois de fugir do local num veículo roubado e perseguido até uma igreja perto de Shreveport, foi identificado como Shamar Elkins, segundo a presidente da Câmara de Shreveport, Leigh Anne Evensky, em entrevista à CNN.

As vítimas mortais tinham entre um e cerca de 12 anos de idade, e uma das adultas feridas era a mãe dos filhos do suspeito, disse Chris Bordelon, porta-voz do Departamento de Polícia de Shreveport.

Os investigadores não adiantaram o que poderá ter desencadeado a violência. Bordelon disse que ainda havia muito a investigar, mas que os detetives acreditavam de que o tiroteio foi "inteiramente um incidente doméstico".

"Esta é uma cena extensa, diferente de tudo o que a maioria de nós já viu", disse Bordelon.

Adiantou que Elkins era conhecido da polícia e foi detido em 2019 por posse ilegal de arma de fogo e que as autoridades não tinham conhecimento de outros casos de violência doméstica.

Os polícias balearam o suspeito durante uma perseguição após este roubar um carro à mão armada, detalhou Bordelon.

A polícia disse que os ataques começaram antes do amanhecer num bairro a sul do centro de Shreveport, quando o suspeito baleou uma mulher numa casa e depois conduziu até ao outro local "onde este ato hediondo foi cometido".

Sete crianças foram mortas dentro da segunda casa e uma foi encontrada morta no telhado depois de aparentemente tentar escapar, segundo a polícia.

As duas mulheres que ficaram feridas estão em estado grave, de acordo com as autoridades.

Este foi o tiroteio em massa mais mortífero nos EUA desde que oito pessoas foram mortas num subúrbio de Chicago, em janeiro de 2024, de acordo com uma base de dados da Associated Press (AP) e USA Today, em parceria com a Northeastern University.

Numa conferência de imprensa à porta da residência onde ocorreu um dos tiroteios, as autoridades pediram paciência e orações à comunidade enquanto analisavam as várias cenas do crime.