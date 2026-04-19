Oito crianças assassinadas num tiroteio em massa nos EUA

Oito crianças com idades entre um e 14 anos foram mortas num tiroteio em massa que ocorreu na madrugada de domingo em Shreveport, Louisiana, de acordo com a polícia local, que descreveu o incidente como uma "luta doméstica".

Um total de 10 pessoas foram baleadas durante o incidente, de acordo com o porta-voz da polícia, Christopher Bordelon, que indicou que o suspeito, de quem algumas das vítimas "eram descendentes", fugiu num veículo roubado e foi morto pela polícia durante a perseguição.

"Acreditamos que é o único indivíduo que fez os disparos", afirmou Bordelon, referindo-se ao alegado autor do crime.

As únicas sobreviventes do tiroteio são duas mulheres adultas, uma das quais sofreu ferimentos graves e está em risco de vida, segundo a imprensa local.

A cena do crime abrange três casas no bairro de Cedar Grove, em Shreveport, especificou Bordelon, acrescentando que a investigação está numa fase inicial e todas as informações são preliminares.

"Esta é uma situação trágica, talvez a mais trágica que já vivemos", disse Tom Arceneaux, presidente da câmara desta cidade do noroeste do Louisiana, com cerca de 180 mil habitantes.