O treinador do Nacional, Tiago Margarido, está confiante na obtenção de um bom resultado no jogo de domingo com o Benfica, encontro da 29.ª jornada da I Liga que tem início marcado para as 18h00, no Estádio da Luz.

“O Nacional vai fazer o seu jogo. Não vai estar preocupado em intranquilizar o seu adversário. Vamos é tentar impor a nossa identidade, sabendo que isso será extremamente difícil pois vamos jogar perante uma das melhores equipas do futebol português e num estádio extremamente difícil. Sabemos de todas essas dificuldades. Contudo, temos a ambição de impor, a espaços, o nosso jogo. Estamos focados naquilo que é nossa identidade. Vamos com a ilusão de conseguir pontos com o Benfica. Se a equipa conseguiu dividir o jogo com o Sporting em Alvalade como dividiu, dividiu o jogo no Dragão como dividimos e uma equipa que venceu em Braga é uma equipa que tem legitimidade de abordar o jogo com ambição de poder tirar pontos”, sublinhou o técnico da formação alvinegra.

Apesar do momento menos bom que o Benfica atravessa, Tiago Margarido não está à espera de um adversário debilitado, muito pelo contrário.

“No que concerne ao resultado menos positivo alcançado na jornada passada, tenho a certeza que os jogadores do Benfica vão querer dar uma grande resposta. Acho que vamos ter pela frente um Benfica fortíssimo, a querer dar uma boa resposta ao resultado menos bom na última jornada. Contamos, por isso, com dificuldades acrescidas.”