Trump diz não se importar com acordo com Irão por considerar que EUA já "venceram"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que não se importa que seja ou não alcançado um acordo com o Irão, porque "aconteça o que acontecer", os Estados Unidos já "venceram".

"Não me importo se chegarmos a um acordo ou não [...]. Vencemos de qualquer maneira. Vencemos", declarou Trump, num breve encontro com jornalistas no Jardim das Rosas da Casa Branca, antes de partir para a Flórida.

"Estão reunidos há muitas horas. Veremos o que acontece. Pode haver um acordo. Pode não haver. Não importa. Do ponto de vista dos Estados Unidos, ganhámos", insistiu, no primeiro dia de conversações de paz entre Washington e Teerão, no Paquistão.

Trump reiterou que os EUA derrotaram a marinha, força aérea e defesa antiaérea iraniana e que "todos os seus líderes estão mortos", acrescentando: "Com tudo isto, veremos o que acontece, mas, do meu ponto de vista, não me importo".

No entanto, o Presidente norte-americano realçou que as negociações são "profundas" e mencionou a questão do estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irão em retaliação aos ataques norte-americanos, que pretende reabrir "através de outros países".

"Vamos abrir o estreito, mesmo que não o utilizemos nós próprios, porque há muitos outros países no mundo que o utilizam e que ou têm medo, são fracos ou mesquinhos", considerou.

Questionado sobre alegados fornecimentos de armas da China para o Irão, Trump respondeu que "se a China fizer isso", terá "grandes problemas".

Segundo a CNN, os serviços de informações norte-americanos detetaram que a China se prepara para entregar novos sistemas de defesa aérea ao Irão e acreditam que Teerão estaria a utilizar o cessar-fogo temporário em vigor como uma oportunidade para se reabastecer de alguns sistemas de armas com a ajuda de parceiros como Pequim.

Trump tem previsto deslocar-se em maio a Pequim para se reunir com o seu homólogo chinês, Xi Jinping.

Os Estados Unidos e o Irão iniciaram hoje, em Islamabad, negociações para pôr fim à guerra iniciada em 28 de fevereiro, conversações nas quais participam o vice-presidente norte-americano, JD Vance, e o presidente do Parlamento iraniano, Mohamad Baqer Qalibaf.

Trata-se do contacto presencial de mais alto nível entre os Estados Unidos e o Irão desde que ambos os países romperam relações devido à revolução islâmica de 1979.