Portugal perde com Montenegro e adia qualificação para o Euro de andebol feminino

Portugal perdeu hoje contra Montenegro, por 26-34, em partida referente à quinta jornada da qualificação para o Europeu de andebol feminino, adiando assim as decisões referentes à qualificação para o último jogo.

A seleção das quinas permanece assim na terceira posição do grupo 4, com quatro pontos, menos dois do que as Ilhas Faroé e mais dois do que a Islândia, o próximo e último adversário da fase de qualificação.

A seleção portuguesa começou bem a partida, com especial destaque para os quatro golos iniciais de Carmen Figueiredo, mas começou a sentir algumas dificuldades durante os minutos finais do primeiro tempo.

Até aos 23 minutos da primeira metade, as portuguesas conseguiram manter sempre a desvantagem em apenas um golo, contudo, uma sequência de falhas no ataque lusitano permitiu à seleção montenegrina ir para o intervalo com uma vantagem de quatro golos (13-17).

Apesar de uma entrada em falso na segunda metade, com a desvantegem a chegar aos seis golos, a seleção das quinas conseguiu responder à altura e, com três golos sem resposta, voltou a relançar o encontro.

Porém, com as portuguesas obrigadas a arriscar, a formação de Montenegro não perdoou nas transições e, rapidamente, voltou a tomar o controlo da partida, vencendo tranquilamente por 18-26, aos 41 minutos.

Jaukovic e Pletikosic lideraram o ataque montenegrino, com sete golos cada, mas Vujovic garantiu que Portugal nunca conseguiu reentrar na disputa da partida, com 12 defesas durante todo o encontro.

Para se apurar para o Europeu, que vai ser disputado na Polónia, Roménia, República Checa, Eslováquia e Turquia, como um dos quatro melhores terceiros classificados da fase de grupos, Portugal precisa de um empate no jogo de domingo frente à Islândia.