“Madeirenses agradecem feriado, mas dispensam festa da ‘autonomia’ que levou à bancarrota”, diz PTP
O Partido Trabalhista Português considerou esta terça-feira, 7 de Abril, que a ausência de comemorações no feriado de 2 de Abril, criado para assinalar a Autonomia da Madeira, acabou por ser “um favor prestado ao povo madeirense” pelo próprio Governo Regional.
Em comunicado, Raquel Coelho sublinha que “nem sequer as autoridades que instituíram o feriado tiveram vontade de o celebrar”, evidenciando o vazio simbólico da data.
“Na prática, o Governo poupou os madeirenses ao constrangimento de festejar aquilo que dificilmente alguém reconhece como motivo de orgulho”, acrescenta, perguntando: “quem, no seu perfeito juízo, quer celebrar o modelo que levou à falência política e financeira da Madeira?”
O PTP conclui que “os madeirenses agradecem o feriado, mas dispensam a festa da ‘autonomia’ que os levou à bancarrota”.