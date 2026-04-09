Rodrigo Andrade conquista medalha de bronze no circuito mundial

O jovem madeirense Rodrigo Andrade festejou esta manhã a conquista da medalha de bronze em mais uma etapa do circuito mundial jovem de ténis de mesa.

A representar a selecção portuguesa o atleta da Associação Desportiva Galomar foi uma das figuras do segundo dia do WTT Youth Contender do Luxemburgo, ao atingir as meias-finais na prova de pares mistos na categoria de sub-15.

A fazer dupla com Peng Yen Rong da China Taipei o jogador madeirense somou três vitórias clara até atingir as meias-finais da prova. Já na luta pelo passaporte para a final Rodrigo e Peng mediram forças com o par chinês Cui Zijun/Yang Yuhan tendo perdido por 3-0 num encontro que durou 17 minutos e pelos parciais de 11-8, 11-8 e 11-7.

Irina Silva (CTM Santa Teresinha) e Tiago Morais (CD São Roque) são os dois outros atletas madeirenses a marcar presença na etapa mundial no Luxemburgo. Na variante de pares mistos, Irina Silva fez dupla com o polaco Maksymilian Ksiazek onde veio a atingir a ronda dos quartos-de-final, enquanto Tiago, ao lado da sua colega de selecção Matilde Sousa ficou-se pelos oitavos-de-final, tendo sido afastado, curiosamente por Rodrigo Andrade e Peng Yen Rong.

O trio madeirense regressa à competição no dia de amanhã onde irá competir na prova de singulares de sub-15.