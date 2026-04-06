Henrique Serpa conquista 9.º lugar na Taça da Europa de Cadetes
Convocado pela Federação Portuguesa de Judo, Henrique Serpa entrou em acção no passado domingo de Páscoa, na Taça da Europa de Cadetes, realizada em Ganja, no Azerbaijão.
O judoca do Clube Naval do Funchal alcançou o 9.º lugar na competição. "Apesar de ainda ter pouca experiência neste tipo de provas internacionais, Henrique Serpa continua a evidenciar um percurso promissor, somando resultados de destaque", destaca o clube através de um comunicado enviado às redacções.
Este desempenho surge na sequência do 5.º lugar obtido recentemente na Taça da Europa, na Turquia, resultado que, em conjunto com a prestação agora alcançada, lhe garantiu os mínimos de qualificação para o Campeonato da Europa de Cadetes.
"Com apenas os primeiros passos dados em competições internacionais, antevê-se um futuro bastante promissor para o jovem atleta madeirense", verifica o Clube Naval do Funchal.