Sindicato das Funções Públicas e Sociais na Madeira exige contrato colectivo do sector social

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas organiza hoje uma conferência de imprensa, após reunião com a secretária regional da Inclusão, do Trabalho e Juventude, Paula Margarido, que acontecerá pelas 18h00, com vista a ter uma resposta para a promessa de um contrato colectivo de trabalho para o sector social na Região Autónoma da Madeira.

A STFPSSRA "continua a aguardar pela apresentação da proposta formulada pelo governo e pelas Uniões das Instituições de Solidariedade Social e pelas Misericórdias e voltar à negociação", salienta uma nota assinada pelo seu coordenador, Nelson Pereira.

Voltar a lembrar que a Sra. Secretária prometeu a 1 de Maio, vai fazer um ano, um contrato colectivo de trabalho para o sector social", refere o principal tema da conferência de imprensa. "Como é do conhecimento geral, estamos todos à espera que a Sra. Secretária faça chegar o CTT ao sindicato para poder assim dar o seu contributo".

O STFPSSRA, acrescenta o dirigente sindical, "solicitou a reunião com a Sra. Secretária com objetivo claro de procurar saber os motivos pelos quais o CTT ainda não foi apresentado ao sindicato", aponta. E acrescenta: "O STFPSSRA reitera a posição que os trabalhadores do sector social são os mais prejudicados no mundo laboral em Portugal, apesar da sua dedicação que demonstram no apoio aos utentes destas instituições."

Por isso, conclui Nelson Pereira, "apesar de procurar a melhor solução para os trabalhadores, o sindicato mantém a posição que o sector social deve estar nas mãos do Estado e não nas mãos de privados".