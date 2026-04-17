Trump espera chegar a acordo com Teerão "dentro de um ou dois dias"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, adiantou hoje, numa entrevista, que espera chegar a um acordo com o Irão "dentro de um ou dois dias" para pôr fim à guerra.

"Os iranianos querem reunir-se. Querem chegar a um acordo. Penso que provavelmente haverá uma reunião este fim de semana. Penso que chegaremos a um acordo dentro de um ou dois dias", indicou num breve telefonema com o portal de notícias digital norte-americano Axios.

O líder norte-americano afirmou que o acordo "vai garantir a segurança de Israel", um país que "vai emergir mais forte" após a guerra que começou em 28 de fevereiro.

Trump fez estas declarações no mesmo dia em que o Irão anunciou a reabertura total do Estreito de Ormuz, embora os Estados Unidos mantenham que vão continuar o bloqueio naval contra os navios iranianos até que seja alcançado um acordo final.

Segundo a Axios e a CNN, os Estados Unidos estão a considerar desbloquear 20 mil milhões de dólares (17 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual) em fundos iranianos em troca da renúncia do Irão ao seu 'stock' de urânio enriquecido.

O plano de paz negociado com o Paquistão como mediador incluiria também uma moratória no programa de enriquecimento de urânio do Irão.

Os Estados Unidos, Israel e Irão acordaram um cessar-fogo em 08 de abril, que deverá expirar na próxima terça-feira, 21 de abril.

Os representantes dos EUA e do Irão realizaram conversações de paz em Islamabade no passado fim de semana, as negociações de mais alto nível entre os dois países desde a Revolução Islâmica de 1979, mas terminaram sem acordo.

Após estas negociações, Trump ordenou um bloqueio naval contra o Irão, que acusou de se recusar a abandonar as suas ambições nucleares.

O Presidente dos EUA sugeriu que uma segunda ronda de negociações poderia ter lugar na capital paquistanesa este fim de semana, mas a informação não foi oficialmente confirmado.