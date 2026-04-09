Machico assinala 107.º aniversário da Batalha de La Liz e Dia do Combatente

O 107.º aniversário da Batalha de La Liz, data que coincide com a celebração do Dia do Combatente, é assinalado, esta manhã, em Machico.

Para marcar a efeméride, realiza-se, pelas 10h30, junto ao Monumento ao Combatente, a cerimónia evocativa desta data histórica.

A sessão será presidida pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, o Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto.

O programa prevê a chegada da entidade que preside à cerimónia pelas 10h28, seguindo-se o início da cerimónia militar às 10h30. O encerramento está previsto para as 11h15.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 9h00 - Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, no Paços do Concelho

- 9h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal

- 11h00 - Lançamento da Plataforma Digital de Apoios Sociais da Região Autónoma da Madeira, com Paula Margarido, no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

- 15h00 - Centro de Química da Madeira promove conferência 'Innate Immune System: Nutritional Immunity and the Battle for Iron', na sala 16, no Campus Universitário da Penteada

- 17h00 - Inauguração da Exposição 'A Autonomia na Imprensa de 1976', com José Manuel Rodrigues e Rubina Leal, no Museu da Imprensa da Madeira

- 18h00 - O JPP Funchal realiza a primeira iniciativa 'Funchal 360' com debate dedicado ao Alojamento Local, no Hotel Barceló, Funchal

CURIOSIDADES:

- Dia do Antigo Combatente;

- Este é o centésimo dia do ano. Faltam 266 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1553 - Morre, com 59 anos, o médico e escritor francês François Rabelais (data provável).

1626 - Morre, aos 65 anos, o advogado, filósofo e mestre da língua inglesa inglês Francis Bacon. Autor do Novum Organum, publicado em 1620.

1749 - Morre, com 72 anos, o gramático e historiador Jerónimo Contador de Argote.

1821 - Nasce o poeta, tradutor e critico literário francês Charles-Pierre Baudelaire. Autor de Les Fleurs du mal (1857) As Flores do Mal e Petits poèmes en prose (1868) Pequenos Poemas em Prosa.

1865 - Termina a Guerra Civil nos Estados Unidos da América, com a rendição do general Confederado Robert E. Lee ao general da União Ulysses S. Grant.

1872 - Nasce o francês Léon Blum, primeiro socialista e judeu a liderar o Governo francês de coligação da Frente Popular entre 1936 e 1937.

1903 - Nasce o endocrinologista norte-americano Gregory Goodwin Pincus, investigador da pílula contracetiva.

1912 - É fundado o primeiro grupo de Escuteiros de Portugal. Funda-se em Lisboa a Associação de Escoteiros de Portugal (AEP).

1918 - Grande Guerra 1914-1918. O Corpo Expedicionário Português é destroçado na Batalha de La Lys, em França.

1928 - O Islamismo deixa de ser a religião oficial na Turquia.

1940 - II Guerra Mundial. Forças alemãs de Hitler invadem a Noruega e a Dinamarca.

1942 - Nasce Adriano Correia de Oliveira, músico e compositor, um dos mais importantes intérpretes do fado de Coimbra e do movimento "baladeiro" de resistência à ditadura nos anos de 1960-1970.

- II Guerra Mundial. Rendição das forças norte-americanas do general Jonathan Wainwright aos japoneses.

1943 - Holocausto. É suspenso o extermínio de judeus deportados no campo Chelmno, na Polónia. Será retomado exatamente um ano depois.

1959 - A Agência espacial norte-americana NASA apresenta em Washington os sete primeiros astronautas que irão concretizar o projeto Mercury: Scott Carpenter, Gordon Cooper, John Glenn, Gus Grissom, Wally Schirra, Alan Shepard e Donald Slayton.

1966 - O Reino Unido pressiona o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para impedir o transporte de petróleo para a Rodésia.

1974 - Atentado das Brigadas Revolucionárias contra o navio Niassa, que estava de partida com tropas para a Guiné, símbolo da política colonialista da ditadura portuguesa.

1977 - É legalizado o Partido Comunista Espanhol, depois de 38 anos de clandestinidade.

1981 - O relatório sobre o desastre aéreo de Camarate, que causou a morte do primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro, assegura a inexistência de "intenção criminosa".

1991 - O Soviete Supremo da Geórgia, reunido em sessão extraordinária, declara unilateralmente a independência da república.

1992 - O ex-Presidente do Panamá, Manuel Noriega, é condenado num tribunal de Miami, Florida, nos Estados Unidos da América, por cumplicidade no tráfico de droga.

1995 - Alberto Fujimori, do partido Cambio 90-Nova Maioria, é reeleito Presidente do Peru, com mais de 60 por cento dos votos.

1996 - Morre, com 43 anos, o ator Carlos Daniel, do Teatro Nacional D. Maria II.

2003 - Guerra do Iraque. As forças norte-americanas tomam Bagdad.

- Morre, com 94 anos, o escultor basco Jorge Oteiza. Recebeu em 1988 o prémio Príncipe das Astúrias das Artes.

2005 - É inaugurada a Bedeteca de Beja, na Casa da Cultura.

- Casamento do príncipe Carlos, herdeiro do trono de Inglaterra, com Camila Parker Bowles, numa conservatória em Windsor, em Londres.

2006 - O arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha, 78 anos, é distinguido com o Prémio Pritzker, o "Nobel" da Arquitetura.

2007 -- Primeiras eleições Presidenciais em Timor-Leste, após a independência em 2002.

- O vice-primeiro-ministro russo Serguei Ivanov, anuncia a construção da primeira central nuclear flutuante do mundo, que vai utilizar urânio pouco enriquecido (5 por cento), contará com dois reatores, com uma potência de 70 megawatts e vai gerar o mesmo volume de energia que uma central atómica terrestre.

- Morre, com 77 anos, o escritor, poeta e filósofo checo Egon Bondy, nascido Zbynek Fiser.

2008 - O Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ordena a nacionalização da Ternium-Sidor (Siderúrgica do Orinoco), a maior empresa de aço do país, propriedade do grupo italo-argentino Techint.

- Morre, com 82 anos, o repórter fotográfico norte-americano Burt Glinn, que retratou a Guerra-Fria e fez a cobertura da entrada de Fidel Castro em Havana em janeiro de 1959.

2011 - Morre, aos 86 anos, Sidney Lumet, realizador norte-americano, autor de filmes como "Um Dia de Cão", "Serpico" e "O Veredicto".

2012 - Morre, com 82 anos, o cantor catalão Josep Guardiola.

2016 - O belgo-marroquino Mohamed Abrini é acusado de "participação em atividades de um grupo terrorista e de assassinatos terroristas" nos atentados de 13 de novembro em Paris, França.

2018 - É inaugurado o primeiro memorial no Reino Unido de homenagem aos soldados portugueses mortos durante a Primeira Guerra Mundial - um vitral numa igreja nos arredores de Londres que foi frequentada pelo rei Manuel II. Ao lado é inaugurada outra janela em homenagem a Manuel II.

- Morre, aos 88 anos, Augusto Pereira Brandão, arquiteto e um dos responsáveis pela criação da Faculdade de Arquitetura de Lisboa. Fez parte do Grupo de Estudos sobre Construção Escolar, que levou à conceção de "escolas-piloto" em Mem-Martins, Barreiro e Vila Nova de Gaia e em 1968, esteve também à frente dos projetos de construção das primeiras Escolas Preparatórias/Ciclo Preparatório, do país.

- Morre, aos 83 anos, José Mafra, músico português e um dos fundadores do Conjunto António Mafra.

2019 - O Chega é oficializado como partido político pelo Tribunal Constitucional.

2020 - Covid-19: A Federação Internacional de Basquetebol adia o Europeu masculino de 2021 para de setembro de 2022, com organização repartida por Alemanha, Itália, Geórgia e República Checa.

- O primeiro-ministro, António Costa, anuncia que até ao 9.º ano de escolaridade todo o terceiro período prosseguirá com ensino à distância, com avaliação, mas sem provas de aferição nem exames, mantendo-se os apoios às famílias com filhos menores de 12 anos.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga, apesar das dúvidas, a Lei do Governo que cria um regime excecional de perdão de penas devido à covid-19.

- Os ministros das Finanças europeus chegam a acordo sobre um "pacote de dimensões sem precedentes" para fazer face à crise provocada pela pandemia da covid-19, "500 mil milhões de euros disponíveis imediatamente" e prevê "um fundo de relançamento" no futuro.

- O parlamento angolano aprova por unanimidade a prorrogação por mais 15 dias do estado de emergência.

- Morre, aos 77 anos, Luís Noronha da Costa, pintor português, representou Portugal na Bienal de São Paulo em 1969 e na Bienal de Veneza em 1970.

2022 - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reúne-se com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Kiev, Ucrânia.

2024 - Morre, aos 93 anos, Eugénio Lisboa, ensaísta, poeta e crítico literário, especialista na obra do escritor José Régio. Exerceu o cargo de conselheiro cultural da Embaixada de Portugal em Londres de 1978 a 1995 e presidiu à Comissão Nacional da UNESCO entre 1996 e 1998.

PENSAMENTO DO DIA: