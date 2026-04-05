Três navios de cruzeiro nos portos da Madeira neste domingo de Páscoa

O Porto do Funchal está a receber dois navios de cruzeiro — o Costa Fortuna, com 4.130 pessoas a bordo, e o Nautica com 991 pessoas - enquanto o National Geographic Orion , com 151 pessoas, faz escala no Porto Santo, neste Domingo de Páscoa na Região.

Agenciado pela Blatas, o Fortuna chegou à Madeira pelas 6 horas, proveniente de Las Palmas de Gran Canaria. A bordo, traz 3.209 passageiros e 921 tripulantes, para uma escala de 11 horas. Ao longo do dia, vai realizar uma pequena operação parcial de 'turnaround', com 72 passageiros a embarcar - a iniciar a viagem- e 75 a desembarcar (terminar a viagem).

A APRAM informa que a partida está prevista para as 17 horas, com destino a Santa Cruz de Tenerife, onde termina o cruzeiro de uma semana pela região Cruise Atlantic Islands (CAI). A viagem teve início a 30 de Março, em Tenerife, com escalas em La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote e Gran Canaria, antes da chegada à Madeira.

O Nautica iniciou as manobras de atracagem pelas 7 horas e permanece no Funchal até às 16 horas. Trata-se de uma escala agenciada pela JFM Shipping, envolvendo 599 passageiros e 392 tripulantes. O navio, da Oceania Cruises, está a realizar uma viagem de duas semanas entre Miami, nos Estados Unidos, e Lisboa.

Após a escala no Funchal, segue para Santa Cruz de Tenerife, antes de rumar a Lanzarote. O itinerário inclui ainda Agadir, em Marrocos, terminando em Lisboa.

No Porto Santo, o National Geographic Orion, também agenciado pela JFM Shipping, chegou pelas 7 horas, proveniente do Funchal. A partida está marcada para as 12h45, com destino aos Açores, onde termina esta viagem de 13 dias pelo itinerário CAI, que incluiu visitas a Cabo Verde, Canárias e Madeira.

Para amanhã, segunda-feira, está prevista a chegada dos navios AIDAbella e Viking Sky.