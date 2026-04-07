Seis mil pessoas chegam ao Funchal em três navios

O porto do Funchal acolhe, esta terça-feira, três navios de cruzeiro, que em conjunto transportam 5.897 passageiros e ainda 2.370 tripulantes, passando o dia na Região.

O 'Britannia' chegou ao início da manhã, com 3.858 passageiros e 1.360 tripulantes, vindos de Southampton, Inglaterra. A partida está marcada para as 17 horas, rumo a Santa cruz de Tenerife. Este é um cruzeiro de duas semanas no corredor Atlântico, que começou na passada sexta-feira, precisamente em Southampton, e termina a 17 de Abril, nesse mesmo porto. As próximas paragaens são então Santa Cruz de La Palma, Tenerife, Gran Canaria e Lanzarote, ‘subindo’ depois para Cádis (Espanha) e Lisboa, antes de regressar a Inglaterra.

Já o 'Vidanta World’s Elegante' vai realizar uma escala mais longa. O navio, que chegou sensivelmente à mesma hora, transportando apenas 213 tripulantes, está a fazer uma viagem de reposicionamento para Europa. Fica na Pontinha até sábado, saindo nesse dia às 20 horas para a ilha Terceira, nos Açores.

Ainda esta noite chega o 'Marella Voyager', transportado 2.039 passageiros e 777 tripulantes, que pernoitam na Região. A partira rumo a La Palma só deverá acontecer pelas 18 horas de amanhã, quarta-feira. Está a navegar na região Cruise Atlantic Islands (CAI), a realizar cruzeiros de sete dias entre as ilhas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Madeira, Fuerteventura e La Palma.

Quanto às escalas para quarta-feira, estão previstas as chegadas do 'Mein Schiff Relax' e do 'Hamburg', que vai pernoitar no Funchal.