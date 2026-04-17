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Madeira

Menos mortes e mais nascimentos em Fevereiro na Madeira

Número de óbitos diminuiu 3,0% relativamente ao mês homólogo enquanto o número de nados-vivos aumentou 0,8%

Foto Shutterstock
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No segundo mês de 2026, foram oficialmente averbados na Região Autónoma da Madeira (RAM) um total de "226 óbitos, valor inferior ao observado em Fevereiro de 2025 (menos 7 óbitos; -3,0%), enquanto foram contabilizados "131 nados-vivos, correspondendo a uma subida de 0,8% relativamente ao mês homólogo de 2025 (mais 1 nascimento)", simplifica a DREM na divulgação mensal nesta matéria. Obviamente, na diferença entre mortes e nascimentos, o saldo continua negativo. Mas já lá vamos.

Segundo a Direção regional de Estatística da Madeira, "a avaliação do 'excesso de mortalidade', que compara os óbitos do mês em referência (226 óbitos) com a média dos valores do mesmo mês dos anos de 2016 a 2019  (239 óbitos, em média), mostra que houve um défice de mortalidade de 5,4%, refletindo o facto de que, na primeira metade do período considerado (2016 e 2017), o número de óbitos foi inferior ao registado em Fevereiro de 2026, enquanto nos últimos dois anos (2018 e 2019) foi superior".

Nesse mês, "foi averbado 1 feto-morto e não se registaram óbitos com menos de 1 ano", salienta.

Ou seja, "da diferença entre nados-vivos e óbitos resultou um saldo natural negativo de 95 indivíduos em Fevereiro de 2026, menos penalizador que no mês homólogo, no qual registou o valor de -103", afiança a DREM.

Juntando os dois primeiros meses, Janeiro e Fevereiro, "registaram-se 518 óbitos, menos 14 do que no período homólogo (-2,6%)", enquanto que na mesma perspectiva "o número total de nados-vivos registados nos primeiros dois meses de 2026 (286) foi superior ao verificado no mesmo período de 2025 em 11,3% (mais 29 nados-vivos)". Significa que "o valor acumulado do saldo natural foi de ‑232, apresentando um desagravamento relativamente ao observado no mesmo período de 2025 (-275)", complementa.

Por fim, diz a DREM, "no segundo mês de 2026, celebraram-se 53 casamentos, correspondendo a uma quebra de 22,1% relativamente ao número de casamentos realizados em Fevereiro de 2025 (menos 15 casamentos)", embora de Janeiro a Fevereiro seja menos gravoso, pois foram "celebrados 118 casamentos, menos 14 (‑10,6%) do que no período homólogo", conclui.

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