Menos mortes e mais nascimentos em Fevereiro na Madeira

No segundo mês de 2026, foram oficialmente averbados na Região Autónoma da Madeira (RAM) um total de "226 óbitos, valor inferior ao observado em Fevereiro de 2025 (menos 7 óbitos; -3,0%), enquanto foram contabilizados "131 nados-vivos, correspondendo a uma subida de 0,8% relativamente ao mês homólogo de 2025 (mais 1 nascimento)", simplifica a DREM na divulgação mensal nesta matéria. Obviamente, na diferença entre mortes e nascimentos, o saldo continua negativo. Mas já lá vamos.

Segundo a Direção regional de Estatística da Madeira, "a avaliação do 'excesso de mortalidade', que compara os óbitos do mês em referência (226 óbitos) com a média dos valores do mesmo mês dos anos de 2016 a 2019 (239 óbitos, em média), mostra que houve um défice de mortalidade de 5,4%, refletindo o facto de que, na primeira metade do período considerado (2016 e 2017), o número de óbitos foi inferior ao registado em Fevereiro de 2026, enquanto nos últimos dois anos (2018 e 2019) foi superior".

Nesse mês, "foi averbado 1 feto-morto e não se registaram óbitos com menos de 1 ano", salienta.

Ou seja, "da diferença entre nados-vivos e óbitos resultou um saldo natural negativo de 95 indivíduos em Fevereiro de 2026, menos penalizador que no mês homólogo, no qual registou o valor de -103", afiança a DREM.

Juntando os dois primeiros meses, Janeiro e Fevereiro, "registaram-se 518 óbitos, menos 14 do que no período homólogo (-2,6%)", enquanto que na mesma perspectiva "o número total de nados-vivos registados nos primeiros dois meses de 2026 (286) foi superior ao verificado no mesmo período de 2025 em 11,3% (mais 29 nados-vivos)". Significa que "o valor acumulado do saldo natural foi de ‑232, apresentando um desagravamento relativamente ao observado no mesmo período de 2025 (-275)", complementa.

Por fim, diz a DREM, "no segundo mês de 2026, celebraram-se 53 casamentos, correspondendo a uma quebra de 22,1% relativamente ao número de casamentos realizados em Fevereiro de 2025 (menos 15 casamentos)", embora de Janeiro a Fevereiro seja menos gravoso, pois foram "celebrados 118 casamentos, menos 14 (‑10,6%) do que no período homólogo", conclui.