Pelo menos cinco mortos e 25 feridos em ataque de Israel no Sul do Líbano

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas hoje num ataque de Israel à cidade de Qana, no sul do Líbano, anunciou o Centro de Operações de Emergência do Ministério de Saúde Pública libanês.

"O ataque do inimigo israelita contra a cidade de Qana, no distrito de Tiro, de manhã, resultou na morte de cinco mártires, entre eles cinco mulheres, e 25 feridos", nota aquele departamento governamental, citado pela agência noticiosa libanesa.

Os números são ainda preliminares e, segundo a mesma fonte, surgiram hoje diversos ataques israelitas contra o sul do país durante a manhã, incluindo em Sidiqine e Maaroub, onde terão morrido seis pessoas, o que ainda não foi confirmado por fonte governamental.

Outros ataques foram noticiados pela imprensa local em Shaitiyeh, Deir Qanoun Ras Al Ain, Babrija, Bint Jbeil e Yohmor.

No sábado, Israel atacou outras localidades, como Mansouri, Qantara ou Tebnine, nesta última tendo efetuado um bombardeamento próximo de um hospital público, sem vítimas registadas.

Na sexta-feira, a presidência libanesa anunciou um primeiro contacto por telefone com Israel, através dos respetivos embaixadores nos Estados Unidos, marcando reunião para terça-feira, em Washington, para discutir uma trégua no conflito, associado à investida militar israelo-norte-americana no Irão.

Os avanços nas conversas de paz surgem numa semana em que, na quarta-feira, um ataque israelita de pouco tempo causou 357 mortos e 1.223 feridos, parte significativa dos mais de dois mil que já perderam a vida nas últimas cinco semanas, quando começou o conflito.