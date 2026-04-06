Ataques aéreos contra o Irão fizeram pelo menos 25 mortos

Israel e os Estados Unidos realizaram hoje uma série de ataques que mataram mais de 25 pessoas no Irão, de acordo com as informações recolhidas pela Associated Press.

Teerão respondeu com disparos de mísseis contra Israel e países árabes do Golfo, à medida que se aproxima o prazo estabelecido pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, para que Teerão volte a abrir o Estreito de Ormuz.

Mais de 1.900 pessoas foram mortas no Irão desde o início da guerra, mas as autoridades de Teerão não atualizam o número de vítimas há vários dias.

No Líbano, país invadido por Israel por via terrestre, mais de 1.400 pessoas foram mortas e um milhão de civis foram obrigados a deslocar-se dos locais de residência por causa da guerra.

Onze soldados israelitas morreram no Líbano em combates contra o Hezbollah (Partido de Deus), grupo xiita apoiado pelo Irão.

Nos países árabes do Golfo e na Cisjordânia ocupada, morreram mais de duas dezenas de pessoas, e foram registadas 19 mortes em Israel.

Pelo menos 13 militares norte-americanos foram mortos desde 28 de fevereiro, data do início da guerra.

No domingo, Donald Trump ameaçou atacar as centrais elétricas e outras infraestruturas do Irão, fazendo o país "regredir à Idade da Pedra" caso não seja alcançado um acordo com Teerão sobre a reabertura do Estreito de Ormuz.

O prazo termina hoje à noite (hora de Washington) sendo que, até ao momento, Teerão não demonstrou qualquer intenção de recuar.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, classificou as ameaças de ataques às infraestruturas do Irão como irresponsáveis.

O petróleo Brent, referência internacional, subiu para 109 dólares no início da sessão de negociação de segunda-feira, cerca de 50% acima do valor registado no início da guerra.

O Irão permitiu a passagem de alguns cargueiros pelo Estreito de Ormuz desde o início da guerra, mas impediu a passagem a navios dos Estados Unidos e de Israel.

O movimento marítimo em Ormuz caiu mais de 90% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Além das ameaças militares de Trump, continuam em curso esforços diplomáticos para tentar encontrar uma solução que permita a reabertura do estreito.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Omã anunciou que os vice-ministros dos Negócios Estrangeiros e especialistas do Irão e de Omã reuniram-se para discutir propostas que garantam a navegação.

O Egito informou que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Badr Abdelatty, falou com o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, além dos homólogos turco e paquistanês.

A Rússia afirmou que Araghchi também estabeleceu contactos com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov.