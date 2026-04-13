Viaduto do Porto Novo começava a ganhar forma há 36 anos

No seio de uma das mais profundas transformações viárias, a Madeira via crescer a bom ritmo o viaduto do Porto Novo, quando corria o ano de 1990. Tratava-se de uma das grandes mudanças na mobilidade.

Esta era uma das maiores obras em curso na Madeira, que pretendia encurtar distâncias e melhorar a acessibilidade, evitando que os condutores tivessem de percorrer um trajecto serpenteado.

No fundo, esta ligação tinha como principal objectivo melhorar a travessia entre o Aeroporto e o Funchal, por forma a que se processasse com maior segurança e rapidez. Os grandes pilares eram alicerçados a mais de 30 metros de profundidade, que começavam a ganhar forma cerca de um ano após o início das obras.