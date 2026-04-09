Protecção Civil registou 4 ocorrências na Madeira

O Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira registou, até às 7h30 desta quinta-feira, 4 ocorrências, relacionadas com as condições meteorológicas adversas.

Entre as situações registadas estão uma queda de árvore, uma sinalização de perigo e duas quedas de estruturas. Duas destas ocorrências ocorreram no concelho de Santa Cruz, uma no Funchal e outra em Machico.

Árvore caída mobiliza bombeiros na Estrada do Aeroporto Os Bombeiros Voluntários Madeirenses encontram-se, neste momento, a averiguar uma árvore que caiu esta madrugada em cima uma oficina na Estrada do Aeroporto, em São Gonçalo.

Poste de electricidade cai no Curral das Freiras Um poste de electricidade caiu, esta madrugada, no Sítio da Capela, no Curral das Freiras, interrompendo parcialmente a circulação naquela zona. O incidente causou transtornos na manhã desta quinta-feira, quando um autocarro enfrentou dificuldades para atravessar o local afectado.

Para o terreno foram mobilizados 12 operacionais e quatro meios técnicos.

"Todas as ocorrências foram prontamente resolvidads no patamar municipal", sublinha a Protecção Civil.