São Roque do Faial ajuda residentes no preenchimento do IRS

A Junta de Freguesia de São Roque do Faial vai ajudar os residentes da freguesia no preenchimento do IRS.

Em nota emitida, a instituição sublinha que "o preenchimento da declaração de IRS e a validação das facturas é uma tarefa que não está ao alcance de muitos", recordando que São Roque do Faial "tem uma percentagem de população envelhecida muito grande", que sente "dificuldade em manusear um computador".

De modo a facilitar os fregueses, a Junta de Freguesia de São Roque do Faial vai prestar apoio no preenchimento da declaração anual de IRS, presencialmente, das 14 às 17h30. O serviço será gratuito.

"Com este tipo de iniciativas pretendemos facilitar os residentes na nossa terra nomeadamente aqueles que se sentem mais incapacitados", esclarece a Junta de Freguesia.