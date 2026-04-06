SESARAM recebe Menção Honrosa na 3.ª Edição dos Top Health Awards

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, (SESARAM) recebeu Menção Honrosa na 3.ª Edição dos Top Health Awards, uma iniciativa que reconhece projectos nacionais inovadores e com impacto demonstrado na vida dos cidadãos e nos Sistemas de Saúde.

O projecto Cuidadores de Apoio ao Domicílio (CAD), desenvolvido pelo Serviço Social do SESARAM, foi um dos 14 finalistas da terceira edição dos Top Health Awards e um dos quatro finalistas na categoria de “Integração de Cuidados de Saúde”.

O programa recebeu uma menção honrosa – equivalente ao segundo lugar na sua categoria – numa cerimónia realizada na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, em Lisboa, promovida pela Associação Top Health.

De acordo com uma nota do SESARAM, "o CAD reforça a continuidade de cuidados após a alta clínica, garantindo que utentes dependentes possam regressar ao domicílio de forma segura, acompanhada e humanizada".

"Através da capacitação de cuidadores e da disponibilização de apoio temporário e transitório no domicílio, o modelo promove uma articulação mais eficaz entre o contexto hospitalar e o ambiente familiar, assegurando transições de cuidados estáveis e ajustadas às necessidades de cada pessoa", realça a mesma nota, acrescentando que a implementação do CAD permitiu "optimizar tempos de internamento, libertar camas hospitalares, criar emprego qualificado e reduzir custos de cerca de 50 euros por dia face à permanência hospitalar".

O SESARAM destaca que, "até ao momento, o projecto já possibilitou a reintegração de 48 utentes no seu ambiente familiar e conta com 29 cuidadoras formadas, afirmando-se como uma melhoria significativa na resposta assistencial e na organização dos cuidados de saúde".

A terceira edição dos Top Health Awards recebeu 110 candidaturas, das quais os finalistas foram distribuídos por quatro áreas estratégicas consideradas fundamentais para a transformação do sistema de saúde: Literacia em Saúde, Integração de Cuidados, Tecnologia e Dados ao Serviço da Saúde e Diversidade, Equidade e Inclusão.