Líder FC Porto vence Estoril e mantém distâncias antes do dérbi lisboeta

O líder FC Porto venceu hoje por 3-1 o Estoril Praia, na 29.ª jornada da I Liga de futebol, e manteve as distâncias para os dois mais diretos perseguidores, Sporting e Benfica, que se defrontam na próxima ronda.

Depois dos empates para a Liga com o Famalicão (2-2) e para a Liga Europa com o Nottingham (1-1), os 'dragões' regressaram aos triunfos com golos de Pepê, aos 14 minutos, Xeka, aos 32, na própria baliza, e Froholdt, aos 72, tendo Begraoui (78), reduzido para a equipa da casa.

O FC Porto lidera a I Liga com 76 pontos, mais cinco do que o Sporting, segundo com menos um jogo disputado, e mais sete do que o Benfica, terceiro, que se defrontam na jornada 30, enquanto o Estoril Praia, que somou a terceira derrota consecutiva, é sétimo, com 37.