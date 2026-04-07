Cimeira entre os grupos parlamentares do PSD da Madeira e dos Açores de 22 a 24 de Abril

Jaime Filipe Ramos anunciou a realização de uma Cimeira entre os Grupos Parlamentares do PSD da Madeira e dos Açores, entre os dias 22 e 24 de Abril, por forma a assinalar 50 anos da Autonomia. O encontro é encarado como de particular relevância na afirmação de matérias estruturantes comuns às duas Regiões, como a revisão constitucional e a revisão da Lei de Finanças Regionais, reforçando a necessidade de aprofundar o quadro autonómico.

O grupo parlamentar do PSD realizou, hoje, uma reunião de trabalho, em São Vicente, assinalando o primeiro ano desde a tomada de posse na Assembleia Legislativa da Região, inserida na estratégia de proximidade a todo o território regional.

Os social-democratas enalteceram a importância da estabilidade política alcançada ao longo do último ano, considerando-a "determinante para garantir uma legislatura completa e para assegurar respostas consistentes aos desafios que a Região enfrenta".

Jaime Filipe Ramos destacou que a estabilidade, construída em conjunto com o CDS, "tem permitido à Região dispor das condições necessárias para enfrentar pressões externas, nomeadamente ao nível do aumento do custo de vida e das exigências associadas à qualidade de vida da população". Nesse sentido, apontou a aprovação do Programa de Governo e de dois Orçamentos Regionais e o cumprimento de compromissos assumidos com os madeirenses e porto-santense.

O deputado apontou como exemplos "a redução da carga fiscal, o reforço das políticas de habitação, a manutenção de elevados níveis de investimento público - com especial enfoque na saúde, designadamente na Unidade de Saúde do Porto Santo e no novo Hospital Central e Universitário - e ainda o fortalecimento das políticas ambientais, numa lógica de equilíbrio com o desenvolvimento do sector turístico".

A realização da reunião em São Vicente foi ainda apontada como expressão de um princípio político claro: a presença no terreno, junto das populações, independentemente das circunstâncias políticas locais, e de quem governa a autarquia. "Nós vamos a todos os concelhos, não discriminamos ninguém, e sentimo-nos sempre bem recebidos pela população", concluiu Jaime Filipe Ramos.