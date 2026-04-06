Machico no Diário de Amanhã

Seja amanhã, 7 de abril de 2029.

Machico acorda com o habitual movimento por esta altura do ano. O novo hotel 4 estrelas alinhado com o icónico Dom Pedro na baía de Machico, aproxima-se dos 90% da sua ocupação. Nas ruas pedonais da cidade, desde a recente Praça do Município até à frente-mar cruzam-se os turistas, os locais e os cada vez mais habituais atletas que escolhem Machico para preparar o MIUT®, o principal evento da Madeira.

Do novo passadiço da Queimada contempla-se uma cidade em crescimento. Finaliza-se o edifício destinado à primeira cooperativa de habitação no concelho, e do outro lado no vale veem-se os primeiros grandes prédios de habitação coletiva que acompanham a silhueta do vale (não ficaram mal-enquadrados nos seus 10 andares). Por trás da praia amarela surgem novas vias e ao longo delas desenvolve-se o maior projeto imobiliário do momento: hotel, comércio, serviços e habitação. Finalmente é evidente o potencial do concelho.

O Porto da Cruz acaba de receber a distinção da Vila mais autêntica, a requalificação das ruas pedonais e a nova praça Padre Luís, assim como a marginal ao longo da baía, enchem-se todos os dias de visitantes dando cor e vida à primeira freguesia do norte da ilha.

Em Santo António da Serra, a nova atração junto ao Miradouro da Fajã dos Rolos, é moda na Madeira, as vistas sobre todo o concelho desde a costa norte até ao campo de golfe percorrem as redes sociais.

No Caniçal, a vila piscatória é cada vez mais visitada por quem procura um bom restaurante de gastronomia típica madeirense com atum, o gaiado e o marisco a serem os mais desejados. A vila é cada vez mais ponto de paragem obrigatório para quem visita o recém-criado Geoparque.

Em Água de Pena, a MATUR é cada vez mais a centralidade, agora numa nova vida habitacional, mas que ainda assim recupera alguma da relevância que no passado foi referência. A freguesia continua a crescer no número de moradores, deixando de ser um simples dormitório para ser uma terra com identidade e dinâmica própria, desde a prática de desporto ao ar livre no cada vez mais na moda Parque Desportivo, até ao galardoado Clube de Golfe do Santo da Serra.

Na Câmara Municipal ultimam-se os pormenores do projeto de ampliação do edifício e espera-se para breve o anúncio da inauguração do novo auditório, sala de exposições e casa de chá anexas ao Solar do Ribeirinho, cujo museu recentemente bateu o recorde de visitantes.

Nos outdoors da cidade vê-se já a programação para o mês do concelho (maio), com a cultura a ser cada vez mais a afirmação da autenticidade de um povo que faz bandeira das suas tradições. É anunciado estacionamento gratuito no Parque Subterrâneo da Graça no dia do concelho – 8 de Maio, e já se fala na nova edição do Mercado Quinhentista, referência no calendário regional de eventos.

Não se fala do ano eleitoral, mas apenas da convicção que venha quem vier Machico se afirmou como local privilegiado para se fixar, para aqui viver, estudar, trabalhar e constituir família.

Este não é um exercício de imaginação. É um enunciar de escolhas!