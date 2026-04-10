Presidente da República considera que o país tem de se organizar melhor

O Presidente da República, António José Seguro, defendeu hoje que o país tem de se organizar melhor e deixar de depender apenas do improviso e da solidariedade.

"O país tem que se organizar e tem que organizar melhor os seus recursos. Eu sei que muita gente beneficiou da ajuda e da solidariedade, até de empresas privadas que puseram à disposição geradores, de outras câmaras municipais que puseram à disposição geradores, mas isso foi uma situação de reação", sublinhou.

No final de uma reunião com autarcas, que decorreu ao final da tarde na Marinha Grande, na última iniciativa da Presidência Aberta, António José Seguro considerou que o país não pode continuar a viver do improviso, informalidade, apelos e solidariedade.

"Somos muito bons porque temos um coração enorme, mas nós precisamos de ter procedimentos muito claros, muito precisos, sobre quem faz o quê em determinadas situações", sustentou.