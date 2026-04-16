Evacuação médica do Porto Santo mobiliza meios

Pelo menos uma pessoa foi evacuada este início de manhã desde o Porto Santo, com o recurso a meios dos bombeiros, da EMIR, da Força Aérea Portuguesa, da PSP e dos meios dos dois aeroportos.

Foto DR/Madeira-web

A operação começou no Porto Santo, com os Bombeiros Voluntários locais a transportarem a vítima ara o aeroporto, tendo a operação continuado, como habitualmente, com o recurso ao helicóptero da FAP, que pouco depois das 7h00 aterrou no Aeroporto da Madeira.

Foto DR/Madeira-web

A aguardar estavam meios da PSP e do aeroporto, tendo depois chegado a ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz que procederam ao transporte da pessoa evacuada, previsivelmente, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Esta é a segunda evacuação em menos de 48 horas.