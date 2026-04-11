Dia Mundial da Doença de Parkinson

Esta é uma data que procura consciencializar a sociedade para uma doença neurológica que afecta milhares de pessoas em Portugal e milhões em todo o mundo. Apesar de ser frequentemente associada apenas a tremores, a doença de Parkinson é mais complexa e tem impacto significativo na qualidade.

O que é a doença de Parkinson?

A doença de Parkinson é uma doença neurológica crónica e progressiva que afecta sobretudo os movimentos do corpo. Surge quando há degeneração de células numa zona do cérebro responsável pelo controlo motor, levando à diminuição de uma substância chamada dopamina.

A dopamina funciona como um mensageiro químico essencial para coordenar os movimentos. Quando esses níveis diminuem, o cérebro tem mais dificuldade em controlar o corpo, originando os sintomas característicos da doença.

Quais são os principais sintomas?

Os sintomas da doença de Parkinson variam de pessoa para pessoa, mas estão essencialmente ligados ao movimento. Os mais comuns incluem:

Tremores, especialmente em repouso (frequentes nas mãos)

Rigidez muscular, que dificulta os movimentos

Lentidão dos movimentos

Problemas de equilíbrio e postura

Com a evolução da doença, podem surgir outros sintomas, como alterações na fala, dificuldades na marcha, expressão facial reduzida e até problemas de memória ou humor.

Importa destacar que os sinais costumam começar de forma discreta, muitas vezes apenas um lado do corpo e agravam-se ao longo do tempo.

Foto ShutterStock

A causa da doença

A causa exata da doença de Parkinson ainda não é totalmente conhecida. No entanto, os especialistas para uma combinação de factores:

Envelhecimento (sendo este o principal factor de risco)

Factores genéticos

Exposição a substâncias tóxicas

A doença é mais comum a partir dos 50 anos e tende a afectar mais homens do que mulheres.

Quantas pessoas são afectadas?

Em Portugal, estima-se que cerca de 20 mil pessoas sofrem com a doença de Parkinson, número que poderá aumentar com o envelhecimento da população.

A nível mundial, calcula-se que a doença afecte entre 7 a 10 milhões de doenças.

Existe tratamento?

Actualmente, não existe cura para a doença de Parkinson, mas há tratamentos que permitem controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida.

Os tratamentos incluem a medicação, que ajuda a compensar a falta de dopamina, as terapias de reabilitação, como a fisioterapia e, em alguns casos, cirurgia.

O diagnóstico é clínico, baseado na observação dos sintomas e na avaliação neurológica, não existindo um exame único que confirme a doença.

Foto ShutterStock

A importância de abordar a doença de Parkinson

A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, logo a seguir à doença de Alzheimer e o seu impacto tende a crescer com o envelhecimento da população.

Assinalar este dia ajuda a combater a desinformação e o estigma, promovendo o diagnóstico precoce e o acesso aos tratamentos adequados.