Operação 'Páscoa em Segurança' fiscaliza 650 viaturas e soma 51 detenções

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira divulgou o balanço da operação 'Páscoa em Segurança 2026', realizada entre 27 de Março e 6 de Abril, período durante o qual foram desenvolvidas "diversas actividades com o objectivo de aumentar e incrementar o sentimento de segurança e confiança dos cidadãos, dando um especial enfoque na fiscalização rodoviária e na prevenção da sinistralidade."

Ao longo da operação foram realizadas sete acções de fiscalização rodoviária, envolvendo 52 polícias e 22 viaturas policiais. No total, foram fiscalizadas 650 viaturas (maioritariamente ligeiros) e testados 203 condutores ao álcool.

Destas ações resultaram 45 autos de contraordenação e 51 detenções, destacando-se 39 por condução sob influência de álcool, oito por falta de habilitação legal para conduzir e quatro por desobediência. Foram ainda apreendidas três viaturas e respetiva documentação.

A PSP sublinha como particularmente preocupante o facto de quatro dos condutores detidos apresentarem taxas de alcoolemia superiores a 2,5 g/l, classificando estes comportamentos como demonstrações de “enorme irresponsabilidade” e de desrespeito pela segurança rodoviária.

Durante o período da operação, foram registados 112 acidentes rodoviários na área de responsabilidade do comando regional, dos quais resultaram uma vítima mortal, quatro feridos graves e 44 feridos ligeiros.

Morreu o homem que sofreu despiste de mota em Santana Morreu o homem que sofreu um despiste de mota, esta tarde, no Túnel do Cortado, em Santana. De acordo com informações recolhidas, a mota terá embatido contra uma parede do túnel, projectando a vítima cerca de 20 metros e provocando uma paragem cardiorespiratória.

Além da criminalidade rodoviária, a PSP efectuou ainda detenções por outros crimes, nomeadamente três por violência doméstica, uma por roubo na via pública, uma por furto em estabelecimento comercial e uma por posse de arma proibida.

No âmbito da segurança aeroportuária e controlo fronteiriço, a PSP controlou mais de 36 mil cidadãos estrangeiros nos aeroportos da Madeira e Porto Santo. Das acções realizadas resultaram 21 infracções contraordenacionais entre 105 cidadãos fiscalizados, tendo ainda sido emitidas duas notificações para abandono voluntário do território nacional.