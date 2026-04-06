Homem executado por traição a favor de EUA e Israel

Um homem foi hoje executado no Irão por as instâncias judiciais considerarem que agiu em nome dos Estados Unidos da América (EUA) e de Israel durante os protestos contra o governo, em janeiro.

"Ali Fahim, um dos elementos inimigos envolvidos nos distúrbios terroristas (...) foi enforcado após a Supremo Tribunal (...) confirmar a sentença", informou o 'site' Mizan Online.

Trata-se da mais recente aplicação da pena de morte por Teerão relacionada com as manifestações que começaram em dezembro, devido às condições de vida na República Islâmica, e atingiram o pico em 08 e 09 de janeiro, com milhares de vítimas mortais devido aos confrontos com as autoridades policiais e forças de segurança.

Entretanto, prossegue o conflito Médio Oriente, iniciado em 28 de fevereiro com bombardeamentos conjuntos de EUA e Israel contra o Irão.

O Mizan Online noticiou que o executado Ali Fahim foi julgado por participar de ações contra o estado xiita conservador iraniano dos 'ayatollah' em nome do "regime sionista e dos Estados Unidos", bem como por entrar numa instalação militar para se apoderar de armas.

O governo iraniano reconheceu mais de três mil mortos durante os protestos anti-regime, mas atribuiu a violência a "atos terroristas" orquestrados por norte-americanos e israelitas.

A organização não governamental americana HRANA (Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos) contabilizou mais de sete mil mortes, a grande maioria manifestantes, e alertou que o número de mortos pode ser muito maior.