Tenista Francisca Marote avança para os 'quartos' em Coimbra

Depois da participação no CT Estoril - que terminou de feição para Madalena Fernandes, conquistando o título de singulares - a dupla madeirense segue no Centro do país para mais uma prova Tennis Europe de Categoria 2, refere nota à imprensa recebida esta quinta-feira.

A disputar o Equinócio 2026, Francisca Marote, sexta cabeça-de-série da vertente feminina, começou por eliminar na tarde de ontem a portuguesa Francisca Correia, com uma vitória por 6-3 e 7-5, conseguindo recuperar de uma desvantagem de 2-5 e 0-40 na segunda partida. Já Madalena Fernandes avançou de forma tranquila para os oitavos de final da prova coimbrense com uma vitória perante a tenista eslovaca, Sophia Stankova - 6-1 e 6-0.

Na manhã de hoje, novos desafios para as tenistas do Roberto Costa TC e com desfechos que pareciam semelhantes mas que acabaram por não o ser. Francisca Marote conquistou um lugar entre as oito melhores do torneio com uma vitória por 6-3 e 7-5 diante de Sofia Ferreira da Silva e Madalena Fernandes que ganhara o primeiro set por 6-4 e estava abaixo 0-2 na segunda partida, acabou por se retirar por lesão.

A dupla madeirense ia unir forças na vertente de pares - onde eram primeiras cabeças-de-série, mas acaba por não conseguir ir a jogo, conclui.