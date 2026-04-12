Governo de Macau leva 120 empresários e mais de 20 empresas em visita a Portugal esta semana

O chefe do Executivo de Macau, Sam Hou Fai, leva consigo esta semana a Lisboa "cerca de 120 empresários" e mais de "20 empresas de renome" na que será maior delegação de sempre da região a visitar Portugal.

"O impulso da cooperação económica e comercial representa um dos objetivos da presente visita", que conta com a participação de cerca de 120 empresários, afirmou o chefe do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) numa entrevista hoje divulgada pela estação de rádio da Televisão de Macau (TDM).

Para além de empresas de Macau e de Hengqin, participam na visita "mais de 20 empresas de renome da Grande Baía de outras províncias da China", acrescentou.

Sam Hou Fai sublinhou ainda que "Macau e Portugal têm uma estreita ligação de longa data e, para continuar a aprofundar o intercâmbio e a cooperação bilateral, foi decidido que Portugal seria o destino da primeira visita oficial ao estrangeiro do novo Governo da RAEM".

O chefe do Executivo sublinhou tratar-se da "primeira vez que o Governo [de Macau] organiza uma visita com um formato mais abrangente", manifestando-se convicto de que pode "apoiar e potenciar melhor a função de Macau como elo de ligação infalível entre a China e os países da língua portuguesa".

Sam Hou Fai acrescentou que estão prontos preparados "mais de 39 protocolos de cooperação com entidades ou empresas de Portugal, abrangendo diversos domínios, como o comércio e a economia, a plataforma sino-portuguesa, a educação, a cultura, o turismo, a formação de quadros qualificados, a Big Health e a tecnologia de ponta".

Um dos eventos mais relevantes previstos nesta deslocação é a 7.ª reunião da Comissão Mista Portugal/RAEM, constituída em 2001 no âmbito do "Acordo-Quadro de Cooperação entre Portugal e Macau", e que prevê a reunião das partes em cada dois anos, mas Sam Hou Fai foi incapaz de anunciar a data e a agenda da reunião.

"O governo da RAEM está a coordenar estreitamente os trabalhos com as autoridades portuguesas. A data exata e a agenda serão anunciadas oportunamente", disse apenas.

A última reunião da comissão ocorreu em maio de 2019. Um dos temas em destaque que deverão ser discutidos, admitido pelo primeiro-ministro português, Luís Montenegro, quando visitou Macau em setembro, é o do novo enquadramento aplicado na RAEM desde agosto de 2023 aos pedidos de residência dos nacionais lusófonos.

Este restringe fortemente o acesso ao bilhete de identidade de residente, como vinha a ser prática desde a transição de Macau para a administração chinesa em 20 dezembro de 1999.

"A comunidade portuguesa constitui uma parte integrante da RAEM, cumprindo rigorosamente a Lei Básica de Macau. O Governo da RAEM continua, como sempre, a dar uma grande importância e a prestar apoio ao desenvolvimento da comunidade portuguesa em Macau", sublinhou Sam Hou Fai, assim como a "proteger, nos termos da lei, os interesses dos residentes da ascendência portuguesa e a respeitar os seus costumes e tradições culturais".

A visita da delegação da RAEM à Europa decorrerá entre 17 e 23 de abril. Para além de Lisboa, Sam Hou Fai irá ainda a Madrid, Genebra e Bruxelas.

O governante pretende expandir a plataforma de cooperação sino-lusófona aos países de língua espanhola e aponta o turismo como o primeiro alvo para o reforço desta ligação.

"Tanto Espanha como Macau são destinos turísticos de renome a nível internacional" e há "um grande espaço de cooperação" nessa área, disse.

"Por esta razão, o governo da RAEM vai organizar uma grande campanha de promoção turística em Madrid, com o objetivo de atrair turistas espanhóis e internacionais para visitarem Macau", revelou Sam Hou Fai.

Em Madrid, "empresas e entidades vão assinar cerca de 10 protocolos" e o governo de RAEM vai promover, junto do setor empresarial espanhol, o Centro de Serviços Económicos Sino-Lusófono e Hispânico em Hengqin, que funciona como uma plataforma "One Stop" que liga empresas da China aos países de língua portuguesa e espanhola, oferecendo serviços jurídicos, fiscais e comerciais.

"A população total de todos os países de língua espanhola é de aproximadamente 600 milhões, o que representa um legado de grande potencial. O reforço do intercâmbio e da cooperação com a Espanha é apenas o início", sublinhou.

Em Genebra, Sam Hou Fai visitará a delegação económica e comercial de Macau junto da Organização Mundial do Comércio (OMC), e em Bruxelas manterá contactos com "dirigentes da União Europeia para traçar o ponto de situação de intermediação bem-sucedida do princípio 'um país, dois sistemas' em Macau e ao mesmo tempo reforçar a cooperação pragmática com as entidades da União Europeia".