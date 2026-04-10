Todos os concorrentes passaram nas verificações do Rali de Santana

O Rali de Santana, segunda prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2026, já se encontra em fase de 'aquecimento', com a realização das verificações técnicas e documentais, que tiveram lugar esta tarde no parque de estacionamento do Parque Temático de Santana.

Todos os 41 concorrentes inscritos passaram nas referidas verificações, pelo que irão estar todos à partida, logo à noite, pelas 21 horas, para a classificativa de abertura, a realizar-se no Kartódromo do Faial.

A prova, organizada pelo ACCS, tem continuidade amanhã, com a disputa de mais oito classificativas.