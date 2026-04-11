Miguel Nunes sofreu um furo na classificativa Ilha 1 do Rali de Santana
O Rali de Santana prossegue hoje com a realização de mais oito classificativas. Ora, Miguel Nunes acaba de sofrer um furo na classificativa Ilha 1, na parte final.
Em virtude da ocorrência, perdeu 30,6 segundos para a dupla João Silva/Luís Rodrigues, em Toyota GR Yaris Rally2, que continua a liderar o Rali de Santana.
Nesta altura, Jorge Fernandes está em segundo lugar.
João Silva é o primeiro líder do Rali de Santana
A dupla João Silva/Luís Rodrigues, em Toyota GR Yaris Rally2, lidera o Rali de Santana, ao vencer esta noite a classificativa de abertura, com 3,9 km de extensão, no Kartódromo do Faial.