Retirada da escultura da baleia é ‘recuo’ em relação ao primeiro plano da Câmara de Santa Cruz?

A Praia das Palmeiras está perante um processo de renovação, sendo que a área da piscina será palco de uma das grandes transformações, que deverá estar concluída até ao Verão deste ano.

Na edição impressa de hoje, o DIÁRIO dá conta de quais são as principais mudanças, planeadas pelo executivo liderado pelo JPP. A redução da profundidade é uma das grandes mudanças, pois passará dos actuais 2,75 metros para os 1,50 metros, permitindo uma maior área para prática de aulas de hidroginástica, garantindo ainda maior segurança para os utilizadores.

O fundo da piscina também se irá encher de cor, desta feita pelas mãos da artista da Camacha conhecida por andorinhapelocéu, Cristiana Sousa, com a obra ‘Maré Vizinha’.

No entanto, uma das grandes mudanças está relacionada com a retirada da ‘famosa’ escultura da baleia que, noutros tempos, foi um escorrega. Ao DIÁRIO chegou um alerta, por parte de um leitor, para o facto de se tratar de um recuo em relação aos planos inicialmente previstos e até anunciados por Élia Ascensão. Fomos verificar.

A escultura em causa trata-se de uma representação de uma baleia corcunda. A obra foi realizada por Miguel Lacerda, um grande aficcionado pelas lides do mar. No fundo, é um escorrega com quatro metros de altura e seis de comprimento. Através de uma escada lateral era possível aceder ao interior da baleia, deslizando e saindo pela boca, directamente para a piscina.

A inauguração das obras de remodelação da Praia das Palmeiras, dotando-a da actual configuração, aconteceu a 9 de Agosto de 1990. A obra foi avaliada em 110 mil contos e contava não só com a piscina para os mais crescidos, mas também com uma piscina infantil, zona de balneários e torre de vigia para os nadadores-salvadores.

Mais recentemente, começou a falar-se na necessidade de se proceder a obras de remodelação e requalificação do espaço, muito procurado ao longo da época balnear.

Em Setembro do ano passado, a presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz deslocou-se ao Complexo Balnear da Praia das Palmeiras para apresentar o projecto de requalificação para esse espaço. Nesse documento estava já prevista a elevação do fundo da piscina, “tornando-a menos profunda e mais eficiente em termos de manutenção e utilização”. Estava igualmente prevista a rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida. A renovação completa dos balneários estava ainda nos planos.

Élia Ascensão apresenta projecto de requalificação da Praia das Palmeiras A cabeça-de-lista do JPP à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, apresentou esta semana um projecto de requalificação da Praia das Palmeiras, durante uma visita ao local. A proposta prevê uma transformação integral do espaço balnear, com melhorias significativas nas infraestruturas e na qualidade dos serviços oferecidos à população.

Quanto à escultura, a autarquia afirmava que “popular escultura em forma de baleia, que se tornou um verdadeiro ex-libris da Praia das Palmeiras, será mantida, preservando um elemento identitário do local muito apreciado por residentes e visitantes”.

No entanto, a mais recente notícia, publicada pelo DIÁRIO, dá conta de que “no decorrer das obras foi detectada que a escultura da baleia da piscina é um perigo, pelo que não será possível mantê-la”.